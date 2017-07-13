В Китае в возрасте 61 года умер лауреат Нобелевской премии мира Лю Сяобо, передает Reuters.

Он болел раком печени в последней стадии и умер в больнице, куда в прошлом месяце его перевели из тюрьмы. В начале июля его состояние ухудшилось. Евросоюз призывал власти Китая выпустить правозащитника и отпустить его на лечение в Европу. Китайские врачи настаивали, что он не перенесет такой перелет.

Лю Сяобо арестовали в 2008 году за «подрывную деятельность». К заключению его приговорили в декабре 2009 года.

Нобелевскую премию мира Лю Сяобо вручили в 2010 году «за долгую и ненасильственную борьбу за основополагающие права человека в Китае».