В связи со сложной экономической ситуацией Минкомсвязи предложило снизить налоговую ставку для зарегистрированных СМИ. Как сообщает РБК, такое предложение содержится в разработанном министерством законопроекте ​«О внесении изменений в Налоговый кодекс (в части принятия мер по снижению налога на добавленную стоимость для средств массовой информации)».

Издание отмечает, что сам текст законопроекта еще не опубликован, поэтому до конца непонятно, на какое снижение рассчитывает министерство. По мнению источника, близкого к разработчикам документа, Минкомсвязь предлагает снизить НДС для всех видов СМИ до 10%. Такая ставка сейчас действует только для некоторых печатных СМИ, а также книжной продукции, связанной с образованием, наукой и культурой, напоминает РБК.

Представитель Минкомсвязи отказался комментировать документ, сославшись на то, что нормативно-правовой акт находится в стадии разработки.

В беседе с «Новой газетой» исполнительный директор Союза издателей (ранее Гильдия издателей периодической печати — ГИПП) Елена Шитикова отметила, что организация «еще в 2013 году разработала дорожную карту для «поддержки печатных СМИ в текущих экономических условиях».

Тогда, по ее словам, предлагалось установить 10% ставку налога на добавленную стоимость при полном цикле выпуска периодических печатных изданий (за исключением изданий рекламного или эротического характера).

«Ведь беда не только в том, что НДС составляет 18%. Дело и в том, что на одни услуги (например, на полиграфические работы), он 18%, а на другие, как на продажу газет и журналов, НДС — 10%. Получается разрыв — не выгодно ни торговать, ни печатать. Если станет сквозной НДС в 10%, уже будет проще. Хотя лучше, если бы его не было вовсе», — отметила Шитикова.

Она добавила, что Союз издателей также добивается от Минфина возвращения льгот по уплате страховых взносов с зарплат сотрудников СМИ (не рекламного и не эротического характера). Ранее льготная ставка была 26,2%, сейчас — 30,2%

«В СМИ доля оплаты труда сотрудников в общих расходах организации достигает 40–50% — производить качественный контент сегодня очень дорого. И, получается, за право СМИ информировать население страны, за то, что они заставляют россиян думать, анализировать… издатели должны платить налоги наравне с нефтяниками… Тогда как у работников IT-компаний эти ставки до сих пор льготные», — подчеркнула Шитикова.

Как отмечает РБК, за последние несколько лет доходы СМИ от рекламы значительно сократились и до сих пор полностью не восстановились. Шитикова, в свою очередь, отмечает, что «сегодня мы говорим уже о 40% нереализованного тиража» печатной продукции.

Ранее от участников рынка и чиновников уже поступали предложения по поддержке отрасли. Так, Минкомсвязь уже предлагала разрешить вернуть в СМИ рекламу табачных изделий и алкоголя, однако эти предложения остались нереализованными.