Стрелков назвал дату дебатов с Навальным

Лидер движения «Новороссия» и бывший министр обороны самопровозглашенной Донецкой народной республики Игорь Стрелков (Гиркин) заявил, что дебаты с оппозиционным политиком Алексеем Навальным состоятся 20 июля. Об этом сообщает «Дождь».

По его словам, время начала дебатов будет известно позднее.

«Время и место будет определять штаб Алексея Анатольевича [Навального], они мне пока об этом не сообщили», — сказал Стрелков.

Ранее Алексей Навальный согласился провести дебаты с Игорем Стрелковым, приняв приглашение, которое прозвучало в эфире «Рой ТВ» 5 июля. Приглашая политика к диалогу, Стрелков заявил, что выступает от лица всех русских националистов. Он пояснил, что намерен задавать вопросы о позиции Навального «по ряду острейших внешне- и внутриполитических и экономических вопросов развития России».

«Подобный разговор с Игорем Ивановичем Стрелковым, который, конечно, является выразителем мнения определенной группы граждан России, мне интересен и я готов в нём участвовать», — написал Навальный.

Политик отметил, что дата, время и формат дебатов будут определены в ходе переговоров со Стрелковым.

Игорь Стрелков известен как активный участник боевых действий на востоке Украины. С 16 мая по 14 августа 2014 года он занимал пост министра обороны ДНР. После отставки вернулся в Россию и объявил себя оппозицией президенту Владимиру Путину, который «слил Новороссию».