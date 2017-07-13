Прокуратура попросила суд отменить приговор осужденному инвалиду Мамаеву

Прокуратура обжаловала приговор инвалиду 1-й группы Антону Мамаеву, осужденному на 4,5 года колонии за разбой и попросила отпустить его из под стражи. Об этом Интерфаксу сообщила пресс-секретарь Тимирязевского суда Москвы Мария Прохорычева.

Накануне уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова направила в Мосгорсуд ходатайство об освобождении Мамаева. Ранее, 11 июля, Москалькова сообщила, что Мамаева перевели из СИЗО «Матросская тишина» в больницу.

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Напомним, в конце июня суд признал 28-летнего Антона Мамаева, страдающего редким заболеванием (спинальная атрофия мышц), виновным в нападении с целью кражи мотороллера.

По версии следствия, Мамаев, который весит 18 килограмм и не может передвигаться, силой захватил мотороллер у спецназовца. Сам Мамаев утверждает, что приобрел его у знакомых и хотел заработать на перепродаже, однако продавцы обратились с заявлением в правоохранительные органы.

По сообщениям СМИ, Мамаев раньше не привлекался к уголовной ответственности и у него есть малолетний ребенок.

Андрей Дубровский