ЕСПЧ принял жалобу жителей Севастополя на отъем земли городскими властями

Европейский суд по правам человека принял к рассмотрению коллективную жалобу десяти жителей Севастополя, членов дачного кооператива «Дружба-9», на решения городских судов об изъятии земельных участков.

— Жалоба была подана еще в прошлом году, и вот мы получили уведомление о том, что она принята к рассмотрению, — рассказала «Новой газете» председатель кооператива Лариса Крысина. — При этом хочу особо отметить, что мы обращались в Страсбург, как граждане России, по российским паспортам, а не по украинским.

В своей жалобе в ЕСПЧ севастопольцы указывают, что их лишили земли на том основании, что ее выдала городская государственная администрация Севастополя, тогда как, по мнению российского суда, землей в украинский период должен был распоряжаться городской совет. Кроме того, суд посчитал, что земля была выдана по поддельному госакту, так как в архивах администрации Севастополя есть два распоряжения за номером 1256-р, которым и была выделена земля «Дружбе-9».

Эти доводы суда в своей жалобе в Страсбург севастопольцы называют необоснованными. Они отмечают, что по факту обнаружения второго госакта Следственным комитетом два года назад возбуждалось уголовное дело, однако оно так и не дошло до суда. Сам факт возбуждения уголовного дела, пишут люди, не доказывает ничего.

— Ну а вопрос о том, какой орган власти при Украине должен был распоряжаться землей, вызывает встречный вопрос: почему у Украины претензий не было? — говорит Лариса Крысина.

По словам Крысиной, жалоба может быть рассмотрена Европейским судом в течение 3-6 месяцев.

В адвокатском сообществе Севастополя шансы жителей города выиграть у правительства в ЕСПЧ оценивают, как высокие.

— Во-первых, люди совершенно правы: факт возбуждения уголовного дела не доказывает совершение преступления, и суд не должен был этим руководствоваться. Во-вторых, согласно статье 12 ФКЗ «О вхождении Крыма и Севастополя в состав России», Россия признает действие всех крымских документов, выданных при Украине. В том числе — и актов на землю. Причем в законе отдельно прописано, что никакого дополнительного подтверждения этих документов не требуется, — рассказал «Новой» собеседник в адвокатской палате Севастополя.

В то же время правительство города за последние полгода в 15 раз увеличило число исков к собственникам городской земли. Если в январе 2017-го их было 261, то в июле стало 3805.

Ранее «Новая газета» сообщала, что в Севастополе правительство и прокуратура города ведут ревизию земельных наделов, выданных при Украине. Общая площадь подлежащих изъятию земель оценивается приблизительно в 280 га.