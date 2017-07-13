В Тамбове волонтера штаба Навального арестовали на семь суток

В Тамбове суд на семь суток арестовал волонтера штаба политика Алексея Навального Игоря Сливина за неповиновение требованию полицейского(статья 19.3. КоАП РФ). Активист записывал на камеру процесс осмотра и вскрытия изъятого груза с агитационными листовками. Об этом ОВД-Инфо рассказала координатор тамбовского штаба Диана Рудакова.

По словам Рудаковой, в полиции задержание Сливина объяснили тем, что он вел съемку осмотра и вскрытия пачек с агитационными материалами, которые 6 июля были изъяты на терминале выдачи перевозчика «Деловые линии».

Как уточнила координатор в беседе с «Новой газетой», Сливин снимал осмотр и вскрытие листовок и газет штаба в коридоре отделения полиции.

«Так как он привлекался ранее по статьям 19.3 и 20.2 то ему дали 7 суток», — пояснила Рудакова.

Координатор штаба добавила, что 10 июня суд оштрафовал ее на 700 рублей за фотографии, которые она сделала во время осмотра и вскрытия груза с листовками.

Ранее, в четверг, в Ставрополе полиция изъяла агитматериалы из машины координатора штаба политика Алексея Навального Ярослава Синюгина.

В начале июля глава федерального предвыборного штаба политика Алексея Навального Леонид Волков сообщил о проблемах с получением грузов с агитационными материалами для штабов Навального в регионах.

По его словам, больше 20 штабов в разных городах России не получили заказанных грузов.

Позднее в группе компаний «Деловые линии», которая должна была доставить в штабы Навального агитационные материалы, сообщили, что часть материалов в ряде городов России была изъята полицией.