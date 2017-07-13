В Петербурге задержали проектировщика новой сцены Мариинского театра и стадиона «Зенит-Арена»

В Петербурге задержан польский бизнесмен и технический директор компании-проектировщика высотных и подземных сооружений «ВиПС», которая вела работы на второй сцене Мариинского театра и на стадионе «Зенит-Арена» на Крестовском острове Кшиштоф Поморски. Он был объявлен в розыск Польшей через Интерпол по обвинению в распространении порнографии с участием детей и животных. Об этом сообщает «Фонтанка».

По данным издания, сотрудники «заказного» отдела уголовного розыска и отдела Интерпола задержали Поморски в офисе компании-проектировщика. По данным полиции, бизнесмен был заочно заключен под стражу в Польше в январе 2016 года в качестве ключевого фигуранта уголовного дела о распространении порнографических материалов.

Как отмечает издание, с запросом о выдаче Поморски в Генпрокуратуру России обратилось Министерство юстиции Польши. Расследование в отношении бизнесмена ведут правоохранительные органы города Лодзь. По версии следствия, с 2005-го по 2009 год он, находясь в Петербурге, распространял записи порнографического характера с участием малолетних и животных.

Строительство стадиона на Крестовском острове началось в 2006 году. С этого момента несколько раз менялся проект арены, увеличивалась стоимость строительства с 6,9 млрд рублей до 43,8 млрд рублей. За 10 лет у строительства сменилось три генподрядчика.

Строительство «Зенит-арены» сопровождается задержаниями и уголовными делами. Так, в мае 2017 года в рамках раследования уголовного дела о хищении денег при строительстве стадиона следователи задержали бизнесмена Кирилла Сливкина.

По этому же делу проходит отец бизнесмена Василий Сливкин (в мае прошлого года он стал первым фигурантом этого дела), а также бывший вице-губернатоу Санкт-Петербурга Марат Оганесян, который курировал строительство стадиона на Крестовском острове, его обвиняют по статье «мошенничество».

Андрей Дубровский