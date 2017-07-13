Гендиректора компании «Силовые машины» задержали из-за разглашения гостайны

В Петербурге сотрудники ФСБ задержали генерального директора «Силовых машин» Романа Филиппова. Об этом сообщает «Фонтанка».

В Управлении ФСБ по Петербургу и Ленобласти изданию заявили, что 13 июля комментариев по данному вопросу не будет. Пресс-служба «Силовых машин» также пока не ответила на запрос «Фонтанки».

Информация о задержании гендиректора «Силовых машин» появилась на фоне скандала вокруг поставки в Крым турбин, произведенных немецкой компанией Siemens. Эти поставки подпадают под санкции ЕС.

«Фонтанка» указывает, что турбины SGT5-2000E производит петербургская компания «Сименс Технологии Газовых Турбин» (СТГТ) — совместное предприятие Siemens и ОАО «Силовые машины».

По данным издания, в 2011 году немецкая и российская компании подписали соглашение о создании совместного предприятия «Сименс Технологии Газовых Турбин» (СТГТ) по производству больших газовых турбин. Уточняется, что 65% акций предприятия принадлежит Siemens, 35% – «Силовым машинам».

Читайте также В Крым вопреки санкциям ЕС поставили газовые турбины немецкой фирмы Siemens. Это не первый случай

Ранее в четверг Reuters сообщило, что в порт Феодосии в Крыму были доставлены еще две газовые турбины. По словам журналистов агентства, размеры и форма оборудования соответствуют фотографиям турбин от Siemens.

Собеседник в администрации Феодосии подтвердил «Новой газете» информацию о поставке турбин, но отметил, что они были произведены в России.

Ранее немецкий концерн Siemens подал иск против «Технопромэкспорта» из-за использования газовых турбин в Крыму. По данным компании, как минимум две из четырех турбин Siemens, которые были поставлены для проекта в Тамани на юге России, были перевезены в Крым.

Андрей Дубровский