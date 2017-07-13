Суд отказался принять иск сотрудника ФБК к Медведеву о блокировке в твиттере

Пресненский суд Москвы отказался принять иск сотрудника Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Георгия Албурова к премьер-министру России Дмитрию Медведеву. Об этом РБК сообщила пресс-секретарь суда Анастасия Пылина.

В пояснительной записке к отказу в принятии иска говорится, что, что иск не может быть рассмотрен в административном судопроизводстве. В документе отмечается, что неприкосновенность президента России закреплена Конституцией, а председатель правительства России временно заменяет президента страны, когда глава государства не в состоянии выполнять свои обязанности.

«Учитывая структуру высшего исполнительного органа государственной власти, полномочия председателя правительства РФ, а также характер и содержание административного искового заявления Албурова Георгия Валентиновича, условия для принятия его к производству суда в порядке административного судопроизводства отсутствуют», — говорится в документе.

Руководитель юридического отдела Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Иван Жданов, в свою очередь, заявил РБК, что фонд намерен обжаловать отказ в принятии иска.

«Это абсолютный абсурд — традиционные для Пресненского суда фразы. Обжалуем в частном порядке», — сказал Жданов.

В конце июня сотрудник Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Георгий Албуров подал в суд на премьер-министра России Дмитрия Медведева за то, что председатель правительства России заблокировал его в твиттере. По словам Албурова, это абсолютно незаконно, поскольку твиттер Медведева — официальный источник информации и в нем рассказывается о деятельности органов власти, а эти сведения обязаны быть общедоступными.

Андрей Дубровский