В Псковской области пограничники задержали журналистов «МК» и Русской службы BBC

Сотрудники пограничного управления ФСБ по Псковской области задержали журналистов «Московского комсомольца», Русской службы BBC и онлайн-издания «Псковская губерния», а также бывшего депутата Гдовского районного собрания Алексея Малова в Гдовском районе области. Об этом сообщает «Псковская губерния».

Уточняется, что пограничники задержали журналистов за то, что они якобы «находились на пограничной территории без спецпропусков». Задержанных доставили на погранзаставу и составили акт о нарушении КоАП РФ.

Как отмечает издание, журналист «МК в Пскове» находился в Псковской области в командировке по заданию федерального издания «Московский комсомолец».

Главный редактор «МК» в Пскове Павел Дмитриев также рассказал изданию, что один из местных жителей пожаловался на сайт губернатора Псковской области Андрея Турчака, выразив недовольство по поводу присоединения деревень Гдовского района к Ленинградской области. Также он назвал BBC «вражеским СМИ» и после этого вызвал пограничников.

Накануне стало известно, что жители пяти деревень, входящих в состав Добручинской волости Гдовского района, попросили губернатора Псковской области присоединить их деревни в состав Ленинградской области и провести референдум.