Кадыров назвал странным приговор по делу об убийстве Немцова

Глава Чечни Рамзан Кадыров сомневается в доказанности вины выходцев из республики, которых приговорили по делу об убийстве политика Бориса Немцова. Об этом сообщается на сайте правительства Чечни.

«По его мнению, странно выглядит приговор Московского окружного военного суда по делу об убийстве Бориса Немцова, вынесшего двадцать лет строго режима, при сомнительных доказательствах вины», — говорится в сообщении пресс-службы.

Кроме этого, отмечается, что «недоумение главы республики вызвало обращение гособвинения к суду с просьбой назначить одному из осужденных наказание в виде пожизненного лишения свободы».

«Р. Кадыров отметил, что ему не известны случаи, когда по подобным уголовным делам давали пожизненные сроки. При этом, подчеркивает Глава ЧР, убийства чеченцев, кавказцев, происходящие в других городах и субъектах страны, игнорируются разного рода правозащитниками и изданиями, ратующими за защиту прав человека», — сказано в сообщении.

Напомним, после вынесения вердикта присяжных, бывший офицер внутренних войск МВД лейтенант Заур Дадаев, признанный виновным в убийстве Бориса Немцова заявил, что не считает, что власти Чечни должны его защищать.

«Кадыров, почему он должен был меня защищать? Да, я служил в батальоне “Север”, но наградил Орденом мужества меня не он, а президент России. Но чеченские власти могли бы прийти в суд и сказать, что меня не отправляли, но статус, наверное, не позволил», — цитировал его «Дождь».

В четверг, 13 июля, Московский окружной военный суд приговорил непосредственного исполнителя убийства Немцова Заура Дадаева к 20 годам колонии. Его подельники получили от 11 до 19 лет лишения свободы. Защита обвиняемых заявила, что намерена обжаловать приговор.