Гендиректора «Силовых машин» отпустили после допроса по делу о разглашении гостайны

Генерального директора «Силовых машин» Роман Филиппова отпустили после допроса по уголовному делу о разглашении государственной тайны. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на источник.

Он рассказал, что Филиппов «дал необходимые пояснения» и процессуального статуса у него пока нет.

По данным «Фонтанки», Филиппов проходит по делу подозреваемым, «в качестве меры пресечения ему избрали подписку о невыезде, после чего отпустили домой». Помимо допроса, сообщает издание, прошел обыск в рабочем кабинете и по месту жительства гендиректора «Силовых машин».

Следствие считает, что Филиппов ознакомил посторонних лиц с секретными документами. Сейчас выясняется, были ли его действия умышленными или разглашение секретов произошло по неосторожности, сообщает «Фонтанка».

По данным издания, уголовное дело возбудила следственная группа управления ФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, а оперативное сопровождение осуществляют сотрудники службы контрразведывательного обеспечения объектов промышленности.

Источник «Фонтанки» заявил, что дело не связано с турбинами Siemens, поставленными в Крым в обход санкций Евросоюза. Напомним, информация о задержании гендиректора «Силовых машин» появилась на фоне скандала вокруг этих поставок.

О задержании Филиппова стало известно накануне. Тогда сообщалось, что сотрудники ФСБ задержали Филиппова в Санкт-Петербурге. Источник Интерфакса заявлял, что «мероприятия в рамках уголовного дела будут проводиться с Романом Филипповым в Москве».

В ФСБ в четверг отказались комментировать ситуацию, пресс-служба «Силовых машин» не ответила на запросы.

«Силовые машины» — одна из ведущих компаний в энергетическом машиностроении. В ее состав входит Ленинградский металлический завод, «Электросила», Калужский турбинный завод, совместные предприятия с японской корпорацией Toshiba и германской Siemens.

Совместное предприятие компании (СП) «Силовые машины» с германским концерном Siemens — «Сименс технологии газовых турбин» — выполняло заказ на поставки турбин для реализации проекта в Тамани.

11 июля Siemens подал иск в арбитражный суд Москвы к компании «Технопромэкспорт», ответчиком по иску также выступает «Сименс технологии газовых турбин». По мнению Siemens, как минимум две из четырех турбин были поставлены в Крым в нарушение условий контракта.