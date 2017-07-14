США назвали условия возвращения дипломатических дач России

В Белом доме заявили. что вернут России ее дипломатические дачи в Нью-Йорке и Мэриленде, если увидят, что она серьезно намерена сохранять режим прекращения огня в Сирии. Об этом в интервью CNN заявил заместитель помощника американского президента Себастьян Горка.

По его словам, власти США хотят «дать шанс сотрудничеству» с Россией. «И если мы увидим добросовестность — помните, в Сирии убиты более 400 тысяч человек, это ужасно — если мы увидим, что Кремль действует добросовестно в таких вопросах, как режим прекращения огня в Сирии, тогда, возможно, есть шанс, что [госсекретарь США] Рекс Тиллерсон захочет, чтобы это [возврат дипломатических дач России] произошло», — сказал Горка.

Накануне в Кремле заявили, что терпение властей России в связи со сложившейся ситуацией «на исходе». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в беседе с РБК заявил, что Москва рассчитывает на урегулирование вопроса, в противном случае последуют ответные шаги.

«Ситуация беспрецедентная: и с точки зрения двусторонних российско-американских отношений, и с точки зрения международного права. Поэтому, конечно, Россия не может долго с этим мириться, не оставив без взаимных мер», — сказал Песков.

Ранее о планах Белого дома вернуть России дипломатических резиденции рассказало издание Washington Post.

Напомним, 29 декабря 2016 года власти США выслали 35 российских дипломатов, объявив их персонами нон грата, и закрыли две дипломатических резиденции, в Нью-Йорке и в Мэриленде. Такое решение было объяснено реакцией на российское вмешательство в президентские выборы и преследование американских дипломатов.

Президент России Владимир Путин не стал высылать американских дипломатов,несмотря на соответсвующее предложение МИД России, однако оставил за собой право на ответные меры, сообщалось на сайте Кремля. .