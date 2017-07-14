«Ъ» узнал о переходе экс-губернаторов трех областей в Совет Федерации

Трое из пяти экс-губернаторов, с которыми в феврале этого года встретился президент России Владимир Путин, могут стать сенаторами. Об этом узнал «Коммерсантъ» от своих источников.

По данным издания, в Совет Федерации (СФ) их делегируют врио губернаторов. Речь идет о Сергее Митине (Новгородская область), Олеге Ковалеве (Рязанская область) и Вячеславе Наговицыне (Бурятия).

Бывший глава Карелии Александр Худилайнен может получить пост представителя СФ, несмотря на то, что «несколько дней назад вошел в совет директоров АО “Усть-Луга Ойл”».

Кроме этого, заместителя главы Минздрава Игоря Каграманяна направят в СФ от Ярославской области, а врио главы Белгородской области Евгений Савченко вновь будет делегировать в сенаторы Николая Рыжкова.

16 февраля Владимир Путин встретился с пятью бывшими губернаторами, в том числе с главами Новгородской, Рязанской областей, а также руководителями Бурятии и Карелии. Президент пообещал «всячески способствовать» эффективному использованию их опыта и «знания ситуации в конкретном регионе и в стране в целом».