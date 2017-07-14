В Иерусалиме неизвестные открыли огонь по полицейским недалеко у Храмовой горы — священного места как для мусульман, так и для иудеев, сообщает The Jerusalem Post.

В результате три человека получили ранения. Двое из них находятся в критическом состоянии.

Все нападавшие были убиты полицейским, сообщает Reuters со ссылкой на армейское радио Израиля.

РИА Новости со ссылкой на полицию сообщает, что у нападавших нашли два пистолета-пулемета «Карл-Густав» и пистолет.

Других подробностей нападения пока нет. Храмовоя гора почитается как третья по значимости святыня исламского мира.