Минкомсвязи заявило об устранении угрозы на портале госуслуг

Минкомсвязи России сообщило об устранении вредоносного кода, обнаруженного на едином портале госуслуг (gosuslugi.ru), передает ТАСС.

В ведомстве отметили, что «многочисленные защитные механизмы сайта госуслуг сделали реализацию потенциальной угрозы практически невозможной».

А также заверили, что «пользователям портала и их данным не было нанесено никакого ущерба, данные и компьютеры пользователей не пострадали».

«На данный момент повторное появление угрозы полностью исключено», — добавили в министерстве.

Ранее разработчик антивирусного программного обеспечения (ПО) «Доктор Веб» обнаружил на портале gosuslugi.ru внедренный неизвестными вредоносный код, который позволяет «незаметно связываться с одним из не менее 15 доменных адресов, зарегистрированных на неизвестное частное лицо».

При этом в компании отметили, что вынуждены публично информировать пользователей об угрозе, поскольку «отсутствует реакция со стороны администрации сайта gosuslugi.ru».

Сразу после этого администрация сайта прокомментировала в своем твиттере сообщение компании «Доктор Веб». Там назвали «незначительной» обнаруженную «потенциальную угрозу». Это заявление вызвало критику пользователей соцсети.