Власти Москвы решили создать единого телефонного оператора под программу реновации

Столичные власти обсуждают создание единого телекоммуникационного оператора для прокладки линий связи в дома, которые построят в рамках программы реновации. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на источник в правительстве Москвы.

Предполагается, что новый оператор будет управлять не только кабельной канализацией, но и инфраструктурой для прокладки кабеля внутри домов. Она, считает источник, позволит работать в доме сразу нескольким провайдерам.

Провайдеры смогут получить прямой доступ к жильцам. Сейчас, пишут «Ведомости», на этом пути стоят управляющие компании, «которые зачастую необоснованно требуют со связистов завышенную плату».

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Новому оператору придется договариваться с другими уже существующими инфраструктурными компаниями, в том числе с крупнейшим оператором МГТС, об аренде их коммуникаций, считает гендиректор «Искрателекома» Алхас Мирзабеков. По его мнению, построить все самостоятельно с нуля практически невозможно. Как сообщает издание, канализации МГТС затрагивает более 80% домов старого жилого фонда.

По данным газеты, проект планируется финансировать из городского бюджета, чтобы избежать конфликтов между провайдерами. Мирзабеков оценил строительство инфраструктуры в 6–8 млрд руб. Представитель «Ростелекома» сообщил газете, что компания рассматривает возможность принять участие в этом проекте.

Ожидается, что новая инфраструктура затронет 350 500 квартир. Именно столько квартир, по предварительным данным московских властей, попадет в программу реновации.