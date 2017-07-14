Штаб Навального в Хабаровске залили краской и клеем

Неизвестные залили краской и клеем дверь, окна и замочную скважину в штабе политика Алексея Навального в Хабаровске. Об этом сообщается на странице штаба в соцсети в «ВКонтакте».

«Сегодня ночью наш штаб подвергся атаке! Неизвестные разрисовали стёкла, залили краской двери и замок», — говорится в сообщении.

Фото: страница в «ВКонтакте» команды Навального в Хабаровске

Сотрудники штаба вызвали полицию, она добиралась до места «больше двух часов», отмечается в паблике команды Навального. В настоящее время помещение все еще закрыто.

Сотрудники штаба отдельно отметили, что сторонники Навального не занимаются расклейкой листовок в подъездах и на фасадах домов.

«Две недели назад в одном из пабликов в инстаграме пустили слух о том, что в одном подъезде якобы расклеили наши листовки (…) Теперь нам пытаются доказать, что штаб стал жертвой чьей-то мести. Анонимный уличный художник-граффитист под покровом ночи старательно вывел на стекле надпись, которая должна нас в этом убедить. Однако все мы понимаем — налицо очередная провокация», — заявили в штабе.

Фото: страница в «ВКонтакте» команды Навального в Хабаровске

Координатор штаба Алексей Ворсин также сообщил ИА Хабаров.today, что 13 июля суд назначил 30 часов исправительных работ волонтеру Виктору Лученко, который принимал участие в одиночном пикете.

«Сегодня должен состояться суд еще над двумя волонтерами Екатериной Шабалиной и Сергеем Примаковым по статье 20.2 КоАП (нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования)», — добавил Ворсин.

Напомним, 13 июля суд в Тамбове на семь суток арестовал волонтера штаба оппозиционного политика, а в Ставрополе полиция в ходе операции «Анаконда» изъяла агитматериалы штаба.