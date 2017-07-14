Минздрав предложил штрафовать работодателей за уклонение сотрудников от диспансеризации

Министерство здравоохранения предложил правительству ввести ответственность для работодателей, чьи сотрудники не прошли диспансеризацию, сообщает «Коммерсант».

По данным газеты, на одном из совещаний Минздрав предложил ввести административную или уголовную ответственность за уклонение от обследования на онкологические заболевания. Вице-премьер Ольга Голодец поручила Минздраву, ФОМС и Минюсту проработать эту возможность.

Ведомства пришли к выводу, что в рамках действующего законодательства правительство такую меру применить не может. После этого Минздрав предложил рабочую группу для разработки системы мотивации граждан и работодателей.

На следующем совещании Минздрав выступил с другим предложением — повысить тариф отчислений на ОМС для работодателей, чьи сотрудники не прошли диспансеризацию и профосмотры по базовой программе ОМС. Ожидается, что Минздрав озвучит ставку и другие условия принуждения после совещания с экспертами отрасли.

По данным Минздрава, с 2013 года диспансеризацию прошли более 85 млн человек, в том числе более 22 млн в 2016 году. Процедура, отмечают в ведомстве, позволяет зафиксировать заболевания на ранних стадиях, и, соответственно, повышает эффективность лечения. С 2018 года диспансеризация станет еще более целевой и доказательной, заверяют в Минздраве.