Священник рассказал о красной коробке в автомобиле Путина на Валааме

Руководитель пресс-службы патриарха Александр Волков рассказал, что было в красной коробке, которая находилась на заднем сидении в автомобиле президента Владимира Путина во время поездки на Валаам.

«Президент приехал на машине за рулем, открыл заднюю дверь, за которой сидел офицер Службы безопасности президента (что вполне естественно) и держал в руках красную коробку, в которой находилась икона. Поскольку так вышло, что я сам эту коробку держал через 10 минут, могу сказать, что это была тяжелая икона, вряд ли Президенту было бы сподручно с ней идти в храм», — написал священник на личной странице в фейсбуке.

Таким образом Волков прокомментировал видеозапись, заинтересовавшую журналистов. На видео, которое было снято на Валааме, видно, как Путин открывает заднюю дверь машины, где сидит человек с красным предметом. Лица пассажира не видно, только его руку. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков позднее сообщил, что это был сотрудник службы безопасности.

Глава пресс-службы патриарха пояснил, что написал пост, чтобы «не вызывать какие-то смущения сетевым мусором, забивающим иногда и головы вполне добропорядочных граждан», так как некоторые издания «распространяли видеоролики том, что у президента нашелся тайный спутник (-ца) с красной сумкой».

Напомним, 12 июля Владимир Путин прибыл на Валаам, где пробыл два дня. Он встретился там с главой Русской православной церкови. Ранее президент неоднократно посещал Валаамский монастырь.

Вера Юрченко