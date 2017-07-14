МВД предложило штрафовать россиян за нарушения приглашенных ими иностранцев

Российские граждане и организации должны будут контролировать своевременный отъезд приглашенных ими иностранцев, а также следить за тем, чтобы они соблюдали цель поездки. Соответствующий законопроект МВД опубликовало на портале раскрытия информации.

Приглашающая сторона принимает меры по обеспечению своевременного выезда приглашенного иностранного гражданина за пределы Российской Федерации по истечении срока пребывания в Российской Федерации, а также соблюдению иностранным гражданином заявленной цели въезда в Российскую Федерацию

В случае, если иностранные граждане нарушат эти правила, пригласивших их россиян планируют штрафовать на 2000-4000 рублей. Для должностных лиц штраф составит 45 000–50 000 рублей, а для юридических лиц размер штрафа может достигать 500 000 рублей.

Из законопроекта следует, что требования не коснутся работодателей или родственников граждан СНГ. Инициатива рассчитана на гостей, живущих в странах дальнего зарубежья.

На данный момент в российском законодательстве не предусмотрены штрафы для «принимающей стороны» за нарушения приглашенными иностранцами правил въезда или пребывания. В пояснительной записке к законопроекту говорится, что введение такой меры поможет «повысить ответственность приглашающей стороны».

В документе также отмечается, что в 2016 году МВД пресекло 130 204 нарушений правил пребывания иностранцами в России.

Андрей Дубровский