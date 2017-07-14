Мосгорсуд оставил в силе арест фигуранта дела 26 марта Борисова

Мосгорсуд оставил в силе решение об аресте фигуранта дела 26 марта Дмитрия Борисова.Адвокат Илья Новиков настаивал на изменении меры пресечения, которая не связана с заключением под стражу.

«Человек, который хочет скрыться, он не пишет сообщения», — сказал защитник, объяснив, что после обыска Борисов хотел только сообщить своим знакомым о задержании.

Новиков попросил суд допросить маму и сестру Борисова. Они подтвердили, что активист не пытался скрыться.

«Дмитрий поднялся на второй этаж, отправил смс о задержании. У него не было возможности скрыться», — рассказала Ирина Андреевская. По ее словам, сотрудники правоохранительных органов не предоставили ордер на обыск и на задержание.

«Очень показательно, что обыск проводился без суда. Это мотивировано срочностью. Деяние 26 марта, а обыск прошел 8 июня. Срочности не было», — добавил Новиков.

В ходе прошлого заседания по избранию меры пресечения следователь заявил, что Борисов пытался скрыться. Однако сам активист назвал это ложью.

Напомним, Дмитрия Борисова арестовали в начале июня. Его обвиняют по части 1 статьи 318 УК (применение насилия в отношении представителя власти). По версии следствия, Борисов дважды ударил ногой омоновца Ерохина во время несанкционированной акции 26 марта на Тверской улице в Москве.