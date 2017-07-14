В Турции задержали россиянку с детьми при попытке попасть в Сирию

Жители Саратовской области Светлана Уханова, ее дочери и гражданский муж Евгений Кочаари задержаны в Турции при попытке попасть в Сирию. Об этом сообщает RT со ссылкой на родственников россиянки.

В настоящее время задержанные находятся в миграционной тюрьме по обвинению в намерении присоединиться к радикальным группировкам.

Как стало известно изданию, с заявлением о пропаже россиян в Турции к дипломатам обратились родственники задержанных.

«Поиски пропавших организовал бывший муж Светланы, которая обманом увезла с собой их общего ребёнка Лизу. Установить местонахождение дочери он пытается уже на протяжении месяца. В этом ему помогает его отец — Валерий Уханов», — пишет RT.

Они сообщили, что связь со Светланой Ухановой пропала, когда она прилетела в Стамбул. При этом родственники отметили, что после принятия ислама женщина изменилась.

«Она отказалась от телевизора, от компьютера, перестала водить ребёнка в садик, чтобы тот не общался с другими детьми. У них на заставках в социальных сетях появились вооружённые люди. Это всё нас очень насторожило, и мы подумали, что эта пропажа неспроста», — рассказал свекор Ухановой.

Ситуацию взяли на контроль сотрудники посольства России в Анкаре, которые проверяют появившуюся информацию о задержании.

Напомним, в 2015 году студентку МГУ Варвару Карулову задержали в Турции при попытке улететь в Сирию. Ее обвинили в связи с исламистами и желании вступить в запрещенную в России организацию «Исламское государство». В качестве доказательства следствие представило переписку Карауловой с вербовщиком ИГ.

Позднее Московский окружной военный суд признал ее виновной в попытке примкнуть к ИГ и приговорил к 4 годам и 6 месяцам колонии общего режима.