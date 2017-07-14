В Siemens задумались о выходе из активов в России
Глава концерна Siemens Джо Кэзер рассматривает возможность выхода из совместных предприятий с российскими компаниями после скандала с поставкой произведенных немецкой компанией газовых турбин в Крым. Об этом сообщает немецкое издание Wirtschafts Woche.
Речь идет о совместном предприятии Siemens и ОАО «Силовые машины» по производству больших газовых турбин — «Сименс Технологии Газовых Турбин» (СТГТ), где 65% акций предприятия принадлежит Siemens, 35% – «Силовым машинам». Именно это предприятие изготовило и поставило турбины для проекта строительства станции на Тамани на юге России, которые по данным Siemens, потом в обход санкций ЕС перевезли в Крым.
Другое совместное предприятие Siemens с российскими компаниями — «Интеравтоматика», где 45,72% принадлежат Siemens, остальное — у структур «Ростеха» и АО «ВТИ», по данным немецкой компании, преобразовала турбины Siemens, чтобы они не могли быть признаны продукцией Siemens.
Накануне стало известно о задержании гендиректора «Силовых машин» Романа Филиппова сотрудниками ФСБ в Санкт-Петербурге. Позднее Филиппова отпустили после допроса по уголовному делу о разглашении государственной тайны.
Ранее Reuters сообщило, что в порт Феодосии в Крыму были доставлены еще две газовые турбины. По словам журналистов агентства, размеры и форма оборудования соответствуют фотографиям турбин от Siemens.
Собеседник в администрации Феодосии подтвердил «Новой газете» информацию о поставке турбин, но отметил, что они были произведены в России.
Ранее немецкий концерн Siemens подал иск против «Технопромэкспорта» из-за использования газовых турбин в Крыму. По данным компании, как минимум две из четырех турбин Siemens, которые были поставлены для проекта в Тамани на юге России, были перевезены в Крым.
Андрей Дубровский