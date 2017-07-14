В Siemens задумались о выходе из активов в России

Глава концерна Siemens Джо Кэзер рассматривает возможность выхода из совместных предприятий с российскими компаниями после скандала с поставкой произведенных немецкой компанией газовых турбин в Крым. Об этом сообщает немецкое издание Wirtschafts Woche.

Речь идет о совместном предприятии Siemens и ОАО «Силовые машины» по производству больших газовых турбин — «Сименс Технологии Газовых Турбин» (СТГТ), где 65% акций предприятия принадлежит Siemens, 35% – «Силовым машинам». Именно это предприятие изготовило и поставило турбины для проекта строительства станции на Тамани на юге России, которые по данным Siemens, потом в обход санкций ЕС перевезли в Крым.

Другое совместное предприятие Siemens с российскими компаниями — «Интеравтоматика», где 45,72% принадлежат Siemens, остальное — у структур «Ростеха» и АО «ВТИ», по данным немецкой компании, преобразовала турбины Siemens, чтобы они не могли быть признаны продукцией Siemens.

Накануне стало известно о задержании гендиректора «Силовых машин» Романа Филиппова сотрудниками ФСБ в Санкт-Петербурге. Позднее Филиппова отпустили после допроса по уголовному делу о разглашении государственной тайны.

Ранее Reuters сообщило, что в порт Феодосии в Крыму были доставлены еще две газовые турбины. По словам журналистов агентства, размеры и форма оборудования соответствуют фотографиям турбин от Siemens.

Собеседник в администрации Феодосии подтвердил «Новой газете» информацию о поставке турбин, но отметил, что они были произведены в России.

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Ранее немецкий концерн Siemens подал иск против «Технопромэкспорта» из-за использования газовых турбин в Крыму. По данным компании, как минимум две из четырех турбин Siemens, которые были поставлены для проекта в Тамани на юге России, были перевезены в Крым.

Андрей Дубровский