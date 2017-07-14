Блогера Соколовского внесли в перечень террористов и экстремистов

Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) включила екатеринбургского блогера Руслана Соколовского в перечень террористов и экстремистов.

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По словам Соколовского, заблокированными оказались его счета Webmoney, QIWI и PayPal.

Адвокат Павел Чиков в беседе с «Новой газетой» заявил, что блогера Руслана Соколовского внесли в перечень, поскольку приговор суда в его отношении вступил в силу.

Сам Соколовский сообщил «Новой газете», что узнал о включении в перечень террористов и экстремистов после блокировки банковских карт.

«Поискал и обнаружил себя в списке Финмониторинга», — сообщил блогер.

Напомним, Руслана Соколовского задержали после публикации видео, на котором он играл в Pokemon Gо в одном из храмов Екатеринбурга. Блогера обвинили в оскорблении чувств верующих и в возбуждении ненависти по религиозному и национальному признакам.

В мае этого года Верх-Исетский суд Екатеринбурга приговорил Соколовского к 3,5 годам условно и обязательным работам. 7 июля Свердловский областной суд снизил срок условного лишения свободы Руслану Соколовскому с 3,5 лет до 2 лет и 3 месяцев.