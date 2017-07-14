Госдума приняла закон об увеличении допустимой задолженности для выезда за рубеж
Депутаты Госдумы приняли закон, увеличивающий размер долга, за который судебный пристав может ограничить должнику выезд за границу. Об этом сообщает Интерфакс.
Таким образом, порог задолженности увеличился в три раза — до 30 тысяч рублей. В прежней версии законопроекта он составлял 10 тысяч рублей.
В случае, если должник по истечении двух месяцев после окончания срока для добровольного возврата средств не заплатил всю сумму, судебный пристав может снизить планку и запретить выезд за границу, если сумма долга превышает 10 тысяч рублей.
Планка для должников по алиментам и по возмещению вреда здоровью, останется как и прежде на уровне 10 тысяч рублей, поскольку в этих случаях пострадавшие лица обычно крайне нуждаются в средствах.
Согласно принятому закону, после уплаты долга судебный пристав должен снять ограничение на выезд за границу на следующий день после исполнения должником своих обязательств. Закон должен вступить в силу 1 октября 2017 года.
По последним данным Федеральной службы судебных приставов, около 1,6 млн россиян ограничили в праве выезжать за границу из-за невыплаченных долгов. В ФССП заявляют, что принимают меры, чтобы упростить снятие ограничения для должников: если россиянин выплатит долг, то приставы вносят его в реестр тех, кому разрешено выезжать за границу.
Вера Юрченко