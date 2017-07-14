В МИД России сообщили об отказе США выдавать визы российским дипломатам

В министерстве иностранных дел России заявили, что Вашингтон отказывается выдавать визы российским дипломатам, которые должны направиться в США вместо 35 высланных сотрудников посольства. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на официального представителя МИД Марию Захарову.

«Вашингтон не только не отменил решение о выдворении наших сотрудников, но и отказывается выдавать визы тем, кто должен ехать на замену», — сказала она.

Захарова также отметила, что 17 июля должна состояться консультации замглавы МИД России Сергея Рябкова и замгоссекретаря США Томаса Шэннона по поводу ситуации с арестованной российской дипсобственностью в США.

«Эта встреча должна стать конкретным обсуждением, мы ждем от американской стороны детальных предложений и разговора не поверхностного, а глубокого о том, как выйти из этой ситуации», — добавила Мария Захарова.

Ранее в пятницу в Белом доме заявили, что вернут России ее дипломатические дачи в Нью-Йорке и Мэриленде, если увидят, что она серьезно намерена сохранять режим прекращения огня в Сирии.

Накануне в Кремле сообщили, что терпение властей России в связи со сложившейся ситуацией «на исходе» и пообещали принять ответные шаги, если ситуация не разрешится.

Напомним, 29 декабря 2016 года власти США выслали 35 российских дипломатов, объявив их персонами нон грата, и закрыли две дипломатических резиденции, в Нью-Йорке и в Мэриленде. Такое решение было объяснено реакцией на российское вмешательство в президентские выборы и преследование американских дипломатов.

Президент России Владимир Путин не стал высылать американских дипломатов,несмотря на соответсвующее предложение МИД России, однако оставил за собой право на ответные меры.

Вера Юрченко