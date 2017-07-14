Чемпиона мира по MMA Амриева исключили из базы федерального розыска

Чемпиона мира по смешанным единоборствам (ММА) Мурада Амриева, которого преследовали чеченские полицейские, исключили из базы федерального розыска. Об этом «Новой газете» рассказал юрист Комитета по предотвращению пыток (КПП) Альберт Кузнецов.

«Мы проверяли нахождение через отрытую интернет базу МВД розыск. С начала этой недели Амриев перестал в ней находится», — пояснил Кузнецов.

Юрист КПП отметил, что уголовное дело в отношении Амриева было закрыто еще в июне, но он продолжал находиться в базе федерального розыска. По мнению Кузнецова, это может быть связано с ошибкой информационного центра МВД.

«Это чья-то недоработка, поскольку мы знаем, что грозненские полицейские проинформировали федеральный центр о прекращении уголовного преследования Амриева. Это чья то недоработка, но непонятно чья именно», — пояснил юрист.

4 июля председатель Комитета по предотвращению пыток Игорь Каляпин обратился к министру внутренних дел России Владимиру Колокольцеву с просьбой дать указание о немедленном исключении бойца ММА Мурада Амриева из базы розыска и прекращении его незаконного преследования со стороны сотрудников ведомства.

По словам правозащитников, несмотря на то, что уголовное дело в отношении Амриева было прекращено еще 14 июня этого года, к мужчине продолжали регулярно наведываются полицейские. Последний случай произошел 3 июля в курортном городе Пятигорске, куда Амриев приехал на лечение. В квартиру, где проживал Амриев, пришел участковый для проверки документов по «сигналу бдительных соседей». После этого Амриев решил тут же уехать из Пятигорска, а уже через час в квартиру пришли около десяти вооруженных полицейских.

4 июля адвокат Мурада Амриева подал жалобу в грозненский отдел полиции № 3 на неснятие Амриева с розыска. Как следует из представленного адвокату письма, учетные документы на снятие Амриева с федерального розыска были направлены еще 14 июня этого года начальнику информационного центра МВД по Чеченской Республике полковнику Дундулову.

Напомним, в отношении Мурада Амриева было возбуждено уголовное дело по статье 327 (использование подложных документов), в рамках которого его задержали на границе в Брянской области. По версии следствия, в возрасте 16 лет он якобы предоставил в паспортный отдел Ленинского района Грозного ложные сведения для получения паспорта, указав годом своего рождения 86-й вместо 85-го.

Сам он утверждает, что получил паспорт на основании копии свидетельства о рождении, где был ошибочно указан год рождения. Этот документ ему выдали взамен утраченному во время военных действий в Чечне.

В 2014-м году Мурад был снят с розыска, а дело по нему было прекращено, однако 1 февраля 2017 года он был вновь объявлен в розыск.

Амриев покинул в Чечню в 2013 году после того, как подвергся пыткам в полиции. По данным «Новой газеты», его фактически удерживали в заложниках для того, чтобы оказать давление на старшего брата, уехавшего в Германию. Старшего брата чеченские силовики подозревали в участии в покушении на жизнь начальника полиции Чечни Магомеда Дашаева.