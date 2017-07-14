Полиция пришла с обыском в кемеровский штаб Навального
В Кемерово полиция проводит обыск в штабе политика Алексея Навального, сообщил в твиттере сам оппозиционер.
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«(В полицию) поступил звонок о том, что у нас в штабе экстремистские материалы. Изымают агитационные материалы и газеты, которые только сегодня прибыли к нам в Кемерово», — рассказала Интерфаксу помощник руководителя штаба Ксения Пахомова.
Ранее в пятницу неизвестные залили краской и клеем дверь, окна и замочную скважину в штабе Хабаровска. Сотрудники штаба отдельно отметили, что сторонники Навального не занимаются расклейкой листовок в подъездах и на фасадах домов. Во вторник, 11 июля, в здание штаба пришли сотрудники центра по борьбе с экстремизмом. Правоохранители изъяли 2 тысячи листовок в поддержку Навального и передали троим волонтерам штаба повестки по административным делам.
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Накануне полиция Ставрополя полиция изъяла агитматериалы из машины Ярослава Синюгина, координатора регионального штаба. Синюгин забрал материал из офиса компании по перевозке, чтобы затем отвезти их в штаб. Сами материалы прислали из Москвы.
На прошлой неделе в нескольких городах прошли обыски в штабах Алексея Навального, были изъяты листовки, газеты, футболки и другие агитматериалы. Накануне полиция пришла с обыском в штаб в Хабаровске. Ранее правоохранители обыскивали штабы в Иркутске, Казани, Москве.