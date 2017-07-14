Полиция пришла с обыском в кемеровский штаб Навального

В Кемерово полиция проводит обыск в штабе политика Алексея Навального, сообщил в твиттере сам оппозиционер.

«(В полицию) поступил звонок о том, что у нас в штабе экстремистские материалы. Изымают агитационные материалы и газеты, которые только сегодня прибыли к нам в Кемерово», — рассказала Интерфаксу помощник руководителя штаба Ксения Пахомова.

Ранее в пятницу неизвестные залили краской и клеем дверь, окна и замочную скважину в штабе Хабаровска. Сотрудники штаба отдельно отметили, что сторонники Навального не занимаются расклейкой листовок в подъездах и на фасадах домов. Во вторник, 11 июля, в здание штаба пришли сотрудники центра по борьбе с экстремизмом. Правоохранители изъяли 2 тысячи листовок в поддержку Навального и передали троим волонтерам штаба повестки по административным делам.

Накануне полиция Ставрополя полиция изъяла агитматериалы из машины Ярослава Синюгина, координатора регионального штаба. Синюгин забрал материал из офиса компании по перевозке, чтобы затем отвезти их в штаб. Сами материалы прислали из Москвы.

На прошлой неделе в нескольких городах прошли обыски в штабах Алексея Навального, были изъяты листовки, газеты, футболки и другие агитматериалы. Накануне полиция пришла с обыском в штаб в Хабаровске. Ранее правоохранители обыскивали штабы в Иркутске, Казани, Москве.