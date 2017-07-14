Франция арестовала виллу и отели экс-министра финансов Подмосковья

Власти Франции наложили арест на имущество бывшего министра финансов Московской области Алексея Кузнецова и его жены Жанны Буллах стоимостью 120 млн евро. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на официального представителя Генпрокуратуры Росси Александра Куренного.

«Во исполнение поручений по расследуемому в России уголовному делу в отношении Кузнецова и его соучастницы Буллах, направленных в 2016 году генпрокуратурой РФ, наложен арест на принадлежащее им имущество - квартиру с мебелью и предметами искусства в Париже, виллу в Сен-Тропе и отели в Куршевеле», — сказал он.

В октябре 2014 года по требованию Генпрокуратуры России суд Франции наложил арест на куршевельские отели «Кристалл» и «Пралонг», принадлежащие Алексею Кузнецову. Однако позднее он был отменен в связи с обжалованием по формальным основаниям.

Кроме того, Апелляционный суд Лиона в октябре 2014 года согласился выдать России бывшего министра финансов Московской области, однако окончательное решение французскими властями до настоящего времени не принято.

Экс-министр финансов Подмосковья Алексей Кузнецов занимал свой пост с 2003 по 2008 год, когда внезапно подал в отставку в связи с «семейными обстоятельствами». После этого он покинул страну. Позднее Кузнецов заподозрили в наличии двойного гражданства — России и США, что запрещено законами о госслужбе. Бывший министр финансов также стал фигурантом нескольких уголовных дел, по которым обвинялся в коррупционной деятельности.