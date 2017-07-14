Прокурор попросил шесть лет с половиной лет для блогера Лапшина

Прокурор попросил шесть с половиной лет для российского блогера Александра Лапшина, арестованного в Баку, передает РИА Новости.

В суде Баку идет процесс по делу блогера Лапшина. В пятницу прокурор выступил с обвинительной речью и потребовал для блогера 6 лет и 6 месяцев.

В конце февраля Лапшина экстрадировали из Минска в Баку. На решение не повлияло обращение супруги Лапшина к белорусским властям с просьбой о предоставлении ему дополнительной защиты.

Напомним, блогера Александра Лапшина, известного под псевдонимом Puerrtto, задержали 15 декабря в Минске по запросу Азербайджана. Его арестовали на два месяца.В конце января 2017 года прокуратура Белоруссии согласилась экстрадировать Лапшина в Баку.

Азербайджанские власти обвиняют Лапшина в «открытых призывах, направленных против государства» и «незаконном пересечении государственной границы». Статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы сроком на восемь и пять лет соответственно.

Баку обвиняет блогера в том, что он посетил в апреле 2011 и в октябре 2012 года территорию Нагорного Карабаха, который Азербайджан считает собственной территорией. Сам Лапшин в этом году побывал в Азербайджане, несмотря на то, что внесен в черный список МИД республики, туда попадают лица, посещавшие Нагорный Карабах.

Сам Лапшин, выступая в суде, заявил, что был в Карабахе как турист и не встречался ни с кем из руководства непризнанной Нагорно-Карабахской республики.