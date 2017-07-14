Центробанк заявил о нехватке персонала в сфере финансовой кибербезопасности

Заместитель начальника Главного управления безопасности и защиты информации Банка России Артем Сычев заявил о нехватке кадров в сфере финансовой информационной безопасности, сообщает RNS.

«Сложность технологий, которые сейчас есть в банках, такова, что нужен совершенно другой уровень подготовки, нужны технологи, которые не просто понимают, как работает та или иная система, которые понимают, как она должна работать с точки зрения безопасности», — сказал Артем Сычев.

По его словам, работа современной финансовой системы невозможна без применения принципа security by design, то есть разработки программного обеспечения, в котором изначально заложен принцип обеспечения безопасности.

Заместитель начальника заявил, что сейчас практически нет необходимых для этого технологов-безопасников. При этом и профильных forensic-специалистов, «которые понимают, как вести расследование в этом техническом мире, тоже практически единицы».

Артем Сычев также отметил необходимость «совмещения профессии безопасника и юриста». По его мнению, отсутствие такой специальности — «одна из больших проблем, с которой сталкиваются правоохранительные органы».

Напомним, 12 июля в Банке России сообщили о вирусе-похитителе данных с чипов банковских карт. Специалисты зафиксировали единичные случаи атак вируса, считывающего данные с чипов платежных карт.

Ранее в «Лаборатории Касперского» заявили, что специалисты компании зафиксировали распространение вируса Neutrino, который охотится за данными банковских карт, проходящие через зараженные платежные терминалы.

По словам специалистов, Neutrino не сразу начинает активность, а какое-то время «выжидает», таким образом, скорее всего, и обходит защитные технологии. Специалисты утверждают, что на Россию пришлась четверть всех попыток проникновения троянского вируса.

Ольга Ситникова