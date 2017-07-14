NBC: на встрече Весельницкой с сыном Трампа присутствовал бывший контрразведчик

На встрече сына Дональда Трампа с адвокатом Натальей Весельницкой присутствовал бывший советский контрразведчик. Об этом сообщает NBC.

Издание не называет его имени, при этом отмечает, что некоторые официальные лица США подозревают, что этот человек до сих пор сотрудничает с российской разведкой.

Как стало известно NBC, бывший контрразведчик в настоящее время проживает в США, имеет двойное гражданство и занимается лоббизмом.

При этом сама Весельницкая признала, что ее сопровождал мужчина, однако отказалась назвать его имя.

Ранее газета New York Times сообщила, что в июне 2016 года «связанный с Кремлем» юрист из России Наталья Весельницкая предложила Трампу-младшему «компрометирующую информацию» о Хилари Клинтон. Она встретилась с сыном будущего президента, а также главой предвыборного штаба Трампа Полом Манафортом и зятем будущего президента Джаредом Кушнером.

Президент Дональд Трамп в своем твиттере назвал «величайшей охотой на ведьм» начатую в американских СМИ травлю его старшего сына, которого обвиняют чуть ли не в государственной измене за встречу с российским юристом Натальей Весельницкой летом прошлого года.

«Мой сын Дональд хорошо справился со своей задачей вчера вечером. Он был открыт, откровенен и чист. Это [начатая против него кампания] является величайшей в политической истории охотой на ведьм. Это печально», — написал американский президент.