Адвокаты лидера хакерской группы «Шалтай-Болтай» обжаловали приговор

Адвокаты лидера хакерской группы «Шалтай-Болтай» Владимира Аникеева обжаловали приговор, передает Интерфакс со ссылкой на адвоката Хазрета Бижоева.

«Мы не можем оспаривать квалификацию действий нашего подзащитного, так как дело было рассмотрено в особом порядке, но мы можем оспаривать суровость приговора», — цитирует адвоката агентство.

В начале июля Московский городской суд приговорил Аникеева к двум годам колонии общего режима. Его дело рассматривалось в особом порядке, а заседания проходили в закрытом режиме. Аникеев пошел на встречу следствию, признав свою вину в незаконном доступе к компьютерной информации (ст. 272 УК РФ).

Напомним, Владимира Аникеева арестовали в ноябре прошлого года, под стражей также находятся и другие члены группы Александр Филинов и Константин Тепляков. Все они проходят по части 3 статьи 272 УК РФ (неправомерный доступ к компьютерной информации).

По версии следствия, группировка поручала хакерам взламывать личные почтовые ящики высокопоставленных чиновников, бизнесменов и журналистов. В частности, телеведущего Дмитрия Киселева и пресс-секретаря премьер-министра Натальи Тимаковой.

Дело хакеров связывали с делом о госизмене в ФСБ, но Аникеев и адвокаты участников «Шалтай-Болтая» отвергают возможную связь этих двух дел.