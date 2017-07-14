Сенатор Александров: депутат должен получать гораздо больше, чем врач и учитель

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Алексей Александров считает, что «депутат, безусловно, должен получать гораздо больше, чем учитель, врач или представители иных профессий». Об этом Александров заявил, комментируя сообщения о том, что красноярские депутаты вдвое подняли себя зарплату, сообщает Regions.ru.

Замглавы комитета Совфеда пояснил, что работа депутатов «более ответственная и требующая более высокой квалификации». «Именно от результатов его (депутата, — ред.) работы зависит положение врача, учителя, а также больного и школьника», — заявил Александров.

«Кому сколько платить – это целая политика. Вообще тяжело считать чужие деньги и рассуждать по этой проблеме. Любимая тема – почему учителям, врачам платят так мало, в 3–4 раза меньше депутатов? Ну, давайте депутатам вовсе не платить! Зачем депутату машина? Пусть ходит пешком. Зачем депутату рабочее место? Пусть пишет на пеньке, как Ленин. Кстати, Ленин в шалаше написал свой известный трактат «Государство и революция», отчего впоследствии сотряслись государственные устои России», — сказал замглавы комитета Совфеда.

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Ранее стало известно, что депутаты законодательного собрания Красноярского края намерены поднять себе зарплату вдвое, изменения в проект закона внесли прямо перед сессией. Уточнялось, что общая сумма в среднем должна была повыситься со 100 до 200 тысяч рублей. Как отмечало РИА Новости, инициатором увеличения зарплат стала группа депутатов от «Единой России». Депутаты уже приняли соответствующий проект, документ подписан главой региона.

В пресс-службе губернатора Красноярского края «Новой газете» пояснили, что этот закон «подразумевает только возможность» увеличения заработных плат и зависит от корректировок бюджета, которые происходят весной или осенью.

Андрей Дубровский