В Siemens не подтвердили информацию о возможном выходе компании из активов в России. В компании пока оценивают возможные последствия скандала вокруг ситуации с поставкой произведенных немецкой компанией турбин в Крым. Об этом сообщил представитель Siemens Филипп Энч, передает Интерфакс.

«Мы не можем подтвердить спекуляции СМИ. Мы придерживаемся нашего заявления, обнародованного в понедельник, о том, что рассматриваем дальнейшие последствия», — сказал Энч, отвечая на вопрос о возможном выходе Siemens из ряда активов в России.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не располагают информацией о том, что Siemens рассматривает возможность выхода из совместного предприятия с российскими «Силовыми машинами», а также из компании «Интеравтоматика».

Ранее в пятницу СМИ сообщили, что глава концерна Siemens Джо Кэзер рассматривает возможность выхода из совместных предприятий с российскими компаниями после скандала с поставкой произведенных немецкой компанией газовых турбин в Крым.

Речь идет о совместном предприятии Siemens и ОАО «Силовые машины» по производству больших газовых турбин — «Сименс Технологии Газовых Турбин» (СТГТ) и «Интеравтоматика», где 45,72% принадлежат Siemens, остальное — у структур «Ростеха» и АО «ВТИ».

По данным Siemens, СТГТ изготовило и поставило турбины для проекта строительства станции на Тамани на юге России, которые по данным Siemens, потом в обход санкций ЕС перевезли в Крым. В свою очередь, «Интеравтоматика», как утверждают в немецкой компании, преобразовала турбины Siemens, чтобы они не могли быть признаны продукцией Siemens.

Накануне стало известно о задержании гендиректора «Силовых машин» Романа Филиппова сотрудниками ФСБ в Санкт-Петербурге. Позднее Филиппова отпустили после допроса по уголовному делу о разглашении государственной тайны.

Ранее Reuters сообщило, что в порт Феодосии в Крыму были доставлены еще две газовые турбины. По словам журналистов агентства, размеры и форма оборудования соответствуют фотографиям турбин от Siemens.

Собеседник в администрации Феодосии подтвердил «Новой газете» информацию о поставке турбин, но отметил, что они были произведены в России.