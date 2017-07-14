В Госдуме приняли закон о правовом статусе самозанятых граждан

Госдума приняла в окончательном чтении поправки в Гражданский кодекс России об определении правового статуса самозанятых граждан, сообщает ТАСС.

Одним из авторов проекта является глава комитета и депутат от партии «Единая Россия» Павел Крашенинников. На заседании он пояснил, что проект поможет избежать возможное признания деятельности самозанятых граждан незаконным предпринимательством.

«К самозанятым гражданам принято относить лиц, оказывающих некоторые виды услуг физическим лицам без регистрации в качестве индивидуального предпринимателя. Это могут быть услуги няни, сиделки, репетитора, бытовые услуги, услуги водителя, фотографа, переводчика и другие», — подчеркнул Крашенинников.

Согласно кодексу, сейчас разрешено «осуществлять деятельность в целях получения прибыли» только в том случае, если гражданин зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя.

Это значит, что «и репетитор, и нянечка, и частный извозчик при наличии других признаков предпринимательской деятельности обязаны регистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя», что, в свою очередь, «влечет за собой выполнение различных требований законодательства».

Поправки в Гражданском кодексе позволят гражданам осуществлять отдельные виды предпринимательской деятельности «без государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя». Перечень таких видов деятельности будет определяться правительством России.

«Поправки позволят сделать деятельность миллионов самозанятых граждан нашей страны законной без необходимости сбора и подачи множества различных документов, дадут возможность им выйти из тени и не считаться нарушителем или преступником», - подвел итог Павел Крашенинников.

Напомним, что в мае этого года Министерство юстиции выступил против запрета на выезд из России самозанятых граждан.

В Минюсте отметили, что «при определении правового статуса самозанятых граждан Минюстом России не ставилась задача лишения их каких-либо прав и преференций».

Ольга Ситникова