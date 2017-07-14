Рособрнадзор отозвал аккредитацию Московского института телевидения и радиовещания «Останкино»
Вера Юрченкокорреспондент
Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) лишила лицензии Московский институт телевидения и радиовещания «Останкино» (МИТРО). Об этом сообщается на сайте ведомства.
Отмечается, что Рособрнадзор выявил несоответсвия государственным стандартам подготовки учащихся.
«Официального уведомления о лишении лицензии нам не приходило, Мы сообщили студентам о приостановке аккредитации, но мы продолжаем работать в штатном режиме. Сейчас идет приемная компания, мы будем работать над устранением нарушений», — сообщили «Новой газете» в пресс-службе МИТРО.
На странице учебного заведения в социальной сети «ВКонтакте» говорится, что «МИТРО будет аккредитовываться в установленном законом порядке в самое ближайшее время, так что отсутствие у МИТРО госаккредитации — явление временное».
Как отмечает РИА Новости, 11 мая лицензию вуза приостановили. Позднее МИТРО сообщило об устранении выявленных несоответствий, в настоящее время Рособрнадзор рассматривает уведомление, отправленное вузом.
МИТРО готовит специалистов в области телевидения, радио, кино, рекламного бизнеса.