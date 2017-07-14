Новая газета

Рособрнадзор отозвал аккредитацию Московского института телевидения и радиовещания «Останкино»

Общество

Вера Юрченкокорреспондент

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) лишила лицензии Московский институт телевидения и радиовещания «Останкино» (МИТРО). Об этом сообщается на сайте ведомства.

Отмечается, что Рособрнадзор выявил несоответсвия государственным стандартам подготовки учащихся.  

«Официального уведомления о лишении лицензии нам не приходило, Мы сообщили студентам о приостановке аккредитации, но мы продолжаем работать в штатном режиме. Сейчас идет приемная компания, мы будем работать над устранением нарушений», — сообщили «Новой газете» в пресс-службе МИТРО.

На странице учебного заведения в социальной сети «ВКонтакте» говорится, что «МИТРО будет аккредитовываться в установленном законом порядке в самое ближайшее время, так что отсутствие у МИТРО госаккредитации — явление временное». 

Как отмечает РИА Новости, 11 мая лицензию вуза приостановили.  Позднее МИТРО сообщило об устранении выявленных несоответствий, в настоящее время Рособрнадзор рассматривает уведомление, отправленное вузом.

МИТРО готовит специалистов в области телевидения, радио, кино, рекламного бизнеса.

Теги:
рособрнадзор, вузы
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