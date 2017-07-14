В Египте напали на постояльцев отеля

В Египте неизвестный с ножом напал на постояльцев отеля, передает The Daily Telegraph. Нападавшего задержали.

По данным властей Египта, погибли два украинских туриста. Пострадали четыре человека. «Би-би-си» сообщает о шести пострадавших.

При этом в посольстве Украины в Египте пока не смогли подтвердить информацию о гибели украинских граждан. В дипломатическом представительстве заявили, что по данным источников, в инциденте могли пострадать граждане России.

Генконсул России рассказал РИА Ноости, что среди пострадавших туристов есть женщина с гражданством России и Украины.

«Там россиян нет, ни организованных групп, ни индивидуальных туристов. В данной ситуации граждане России не пострадали», — рассказал РБК директор ассоциации «Турпомощь» Александр Осауленко.

Инцидент произошел в курортном городе Хургада. По данным МВД Египта, нападавший, предположительно, попал на территорию отеля, приплыв с соседнего общественного пляжа. Газета «Аль-Ватан» передает, неизвестный начал беспорядочно наносить удары ножом по находившимся на его территории людям.

Мотивы нападавшего пока не известны.