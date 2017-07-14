Боровшегося с коррупцией новосибирского общественника осудили посмертно

Советский районный суде Новосибирска 13 июля огласил приговор Павлу Подъячеву, который скончался в ноябре прошлого года в 47-летнем возрасте в лечебном учреждении № 10 ФСИН, где у него случился инсульт.

Суд признал его виновным в вымогательстве двух миллионов рублей у депутата Заксобрания от «Единой России», академика Сибирского отделения РАН Николая Похиленко и постановил «прекратить дело в связи со смертью подсудимого». По версии следствия, Подъячев требовал у депутата деньги за сохранение информации, порочащей его репутацию.

После смерти активиста в ноябре прошлого года более сотни общественных деятелей и представителей бизнеса из Новосибирска написали открытое письмо, в котором потребовали провести более тщательное расследование дела и проверить законность содержания Подъячева под арестом.

«Почему не была изменена мера пресечения, и человек провёл в СИЗО, дожидаясь решения суда, 1 год 9 месяцев? Почему суд отверг многочисленные поручительства за Павла Подъячева со стороны известных общественников Академгородка, ректора НГУ, чиновников города и области, с которыми Павел сотрудничал при реализации своих проектов? Почему были отвергнуты залоги в виде значительных сумм? Почему, наконец, отвергались все документы, свидетельствующие об опасном для жизни состоянии здоровья Павла, которое все ухудшалось?», — говорилось в обращении.

Подъячев с 2005 года активно занимался общественной деятельностью: устраивал творческие молодежные фестивали, собирал деньги на больных детей, а также занимался созданием общественной системы видеонаблюдения.

«Павел искал средства на систему видеонаблюдения, — рассказал «Новой» общественный защитник погибшего, работавший вместе с ним над проектом «Безопасный район» Александр Галичанин — у него была такая идея — охватить им все школы, детские садики Академгородка, чтобы местные жители были спокойны за своих детей, и пойти дальше — распространить ее на весь Советский район, и если получится, на другие. И тогда вышел на него с предложением поучаствовать в этом деле помощник депутата Владимир Толстых: они были с Павлом давние приятели, и от него он, конечно, «подставы» не ожидал. Это слышно и на аудиозаписи, которую суд приобщил к доказательствам его вины — там они общаются друг с другом запанибрата. По первоначальной договоренности Похиленко должен был перечислить на счет «Безопасного района» 2 млн. рублей. Бонусом же для него был пиар — надвигались выборы в областной парламент (они состоялись в сентябре 2015), и он собирался выдвинуться на второй срок. Общественная организация могла публично выразить ему благодарность — за доброе дело почему бы и нет? — на чем он в принципе мог построить предвыборную компанию, поскольку дело это для общества очень значимое».

По словам Галичанина, Подъячев также публиковал в местных СМИ расследования о схеме продажи жилья сотрудникам РАН, которое доставалось часто не «рядовым» ученым, пусть даже со степенями, а людям статусным — они покупали в Академгородке квадратные метры в 4-5 раз дешевле их рыночной цены. На одной из встреч, утверждает Галичанин, Толстых пожаловался, что депутат спонсировать проект на таких условиях не согласен: «Он спрашивает: а где гарантии, что перед выборами ты не грохнешь на него компромат?».

В основе обвинения, говорит Галичанин, лежат показания Толстых, Похиленко и оперуполномоченного. В ходе процесса суд отверг десятки ходатайств и поручительств авторитетных в Новосибирске людей, просивших перевести Павла из следственного изолятора под домашний арест, поскольку состояние здоровья его стремительно ухудшалось.

«Мы, разумеется, на этом не остановимся, будем подавать апелляцию, –говорит Александр Галичанин - Мы готовы и планируем дойти до Европейского суда по правам человека, и надеемся, что хотя бы одна из этих инстанций – Верховный суд, областной или ЕСПЧ даст оценку тому, что произошло… Мы рассчитываем, что рано или поздно Павел будет реабилитирован».