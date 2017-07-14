ОВД-Инфо: в Красноярске в отношении местного жителя возбудили дело о «возвеличивании финнов»

В Красноярске в отношении местного жителя Семена Негрецкулова якобы возбудили уголовное дело о возбуждении национальной ненависти из-за изображений связанных с проектом Великой Финляндии (идея объединения близких финно-угорских народов, проживающих по побережью Балтийского моря, Восточной Карелии, на территориях северной Норвегии и Швеции), а также изображения «против войны на Донбассе» «ВКонтакте». Об этом сообщает ОВД-Инфо.

Как рассказал информационному ресурсу сам Негрецкулов, 22 июня у него дома прошел обыск, изъяли жесткий диск. Затем его вызвали в Следственный отдел, где во время опроса 6 июля у него отобрали паспорт. Он утверждает, что паспорт изъяли сотрудники ФСБ. Кроме того, они якобы требовали от него признать вину и пообещали, что в таком случае ему дадут только условный срок.

По словам Негрецкулова, в протоколе его опроса якобы написано, что он возвеличивает финнов, считает их высшими людьми, а также поддерживает Украину. Негрецкулов отрицает, что говорил это.

В публикации ОВД-Инфо также указывает на данные о Негрецкулове, опубликованные на сайте, посвященном поиску работы в Красноярске. Согласно этим данным, он интересуется финно-угорскими языками (свободно владеет финским и карельским, имеет представления об ижорском) и называет себя «единственным в Сибири специалистом в области балтийско-финскойфилологии».

Отмечается, что страница Негрецкулова во «ВКонтакте» удалена, а самого «филолога» уволили с работы.