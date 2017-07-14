Reuters: в отеле в Египте погибли две немки, а не украинки

Погибшие при нападении на отель в Египте были гражданками Германии, а не Украины. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление представителя службы безопасности региона Красного моря генерала Мохамеда эль-Хамзави.

Он добавил, что двое из четырех пострадавших являются гражданами Чехии.

Ранее «Би-би-си» со ссылкой на власти Египта сообщило, что погибли две туристки из Украины. В посольстве Украины в Египте тогда не подтвердили информацию о гибели украинских граждан.

Генконсул России рассказал РИА Новости, что среди пострадавших туристов есть женщина с гражданством России и Украины.

Всего, по данным СМИ, нападавший ранил шесть человек, из которых двое погибли.

Днем 14 июля неизвестный напал на иностранцев, которые отдыхали в отеле в курортном городе Хургада. У него был нож. Предположительно, мужчина попал в отель, приплыв с соседнего общественного пляжа.

Нападавшего удалось задержать, его личность пока не разглашается, мотивы неизвестны. По данным Associated Press, в момент нападения мужчина кричал по-арабски: «Прочь с дороги, мне нужны не египтяне».