СК отказался возбуждать дело против напавшего на журналиста полицейского

В Петрозаводске Следственный комитет (СК) отказался возбуждать уголовное дело по факту столкновения сотрудника полиции с журналистом онлайн-журнала «Черника» Алексеем Владимировым на митинге против коррупции 26 марта. Об этом «Новой газете» сообщил сам Владимиров.

По его словам, дело по статье о воспрепятствовании законной деятельности журналиста просил возбудить Союз журналистов Карелии. Именно он направил обращение в СК после происшествия.

12 июля из ведомства пришел официальный ответ. В нем говорится, что следователи провели доследственную проверку, по результатам которой было принято решение отказать в возбуждении уголовного дела. Документ подписан майором юстиции Артемом Парфенчиковым. По словам Владимирова, он является племянником врио главы Карелии Артура Парфенчикова.

Теперь журналист намерен «пойти во все правозащитные организации, не только РФ».

«Дело взял на контроль Совет по правам человека при президенте России. Сегодня мне позвонили помощники Михаила Федорова (главы СПЧ, — ред.). В курсе дела уполномоченный по правам человека Карелии Александр Шарапов. В понедельник я намерен направить ему официальное обращение. Кроме этого, за ситуацией следит международная организация “Репортеры без границ”. О моем деле они уже писали. Союз журналистов Карелии в ближайшее время выступит с официальным заявлением», — сообщил Владимиров.

По его словам, на прошедшем митинге полицейский сначала ударил его по лицу и разбил очки, а когда он попытался установить личность полицейского (у того не было нагрудного знака), снова получил удар, на этот раз — по ноге. После этого у журналиста отобрали телефон, который позже вернули.

При этом журналист отметил, что он представился полицейскому и продемонстрировал бейдж «Пресса». Сам полицейский, по его словам, использовал нецензурную брань. Это подтверждает видео, которое снял Владимиров.

«У меня единственного из журналистов был бейдж, я всегда его вешаю, когда хожу на публичные мероприятия», — добавил Валадимиров.

После митинга против коррупции 26 марта в Петрозаводске полиция задержала шесть человек. Почти все из них вскоре были отпущены без составления протоколов.