«Яндекс» получит долю в Uber

«Яндекс» получит «незначительный» пакет акций Uber по условиям соглашения с компанией. Об этом говорится в документе на сайте Комиссии по ценным бумагам США (SEC).

Директор по связям с общественностью «Яндекса» Очир Манджиков сообщил Интерфаксу, что у компании «есть право продать эти акции обратно Uber по согласованной цене и в определенный срок».

О каком количестве акций идет речь, Манджиков не уточнил. Из документов на сайте Комиссии следует, что в дальнейшем «Яндекс» продаст Uber дополнительно около 2% долей в объединенной компании в обмен на акции класса А Uber.

Накануне «Яндекс» и Uber объявили о создании объединенной компании, которая будет работать в России, Белоруссии, Казахстане, Грузии, Азербайджане и Армении. Бизнес оценивается в $3,725 млрд.

По условиям соглашения, «Яндекс» инвестирует в капитал новой компании $100 млн, а Uber — $225 млн. 59,3% объединенной компании будут принадлежать «Яндексу», 36,6% — Uber, а 4,1% — сотрудникам. Возглавит компанию генеральный директор «Яндекс.Такси» Тигран Худавердян.

Обе компании намерены закрыть сделку в IV квартале. Она уже одобрена советами директоров Uber и «Яндекса».

Пользователи по-прежнему смогут заказывать такси в каждом из приложений, однако водители будут объединены в одну платформу. В компаниях отметили, что стоимость поездок для клиентов не изменится.