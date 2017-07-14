Инвалид Мамаев не сможет покинуть СИЗО до вступления приговора в силу

Инвалид первой группы Антон Мамаев, приговоренный к 4,5 годам колонии по обвинению в разбое, останется в СИЗО до вступления приговора в силу. Об этом сообщил Интерфаксу председатель Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Вадим Горшенин.

Он пояснил, что по результатам медобследования Мамаев не может содержаться в СИЗО, однако из-за того, что «прокуратура Москвы обжаловала приговор, пока эта жалоба не будет рассмотрена и приговор не вступит в силу, освободить его никто не имеет права».

Горшенин также отметил, что у Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) нет условий для содержания инвалида первой группы в своих учреждениях.

«Я надеюсь, что эта ситуация могла бы разрешиться, если бы суд прислушался к мнению общественности, рассмотрел жалобу прокуратуры в ускоренном темпе и все можно было решить до среды-четверга. Но, учитывая бюрократическую волокиту, которая присутствует у нас в судах, это может затянуться», — добавил председатель столичной ОНК.

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Прокуратура обжаловала приговор Мамаеву 13 июля. Накануне уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова направила в Мосгорсуд ходатайство об освобождении инвалида.

30 июня суд признал Мамаева виновным в вооруженном разбое по делу о похищении мотороллера. После оглашения приговора инвалида отправили в «Матросскую тишину». После общественного резонанса и вмешательства Москальковой, инвалида перевели из СИЗО в больницу для медицинского освидетельствования.