Гидрометцентр объявил об окончании холодов и начале лета в Москве

Холода ушли из Москвы, в городе установился нормальный для этого времени года температурный режим. Об этом сообщил директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«О холодах, которые были, можно уже потихоньку забывать, установился нормальный летний режим», — цитирует его ТАСС.

Вместе с тем собеседник отметил, что такая погода продержится, по предварительным расчетам, до конца следующей недели.

По словам Вильфанда, в субботу будет наиболее теплый день из ближайших семи дней. В Москве температура ожидается на уровне 24-26 градусов, в области — до 27 градусов. Директор Гидрометцентра подчеркнул, что точный прогноз можно делать лишь на пять ближайших дней.

«Довольно тепло — до 25 градусов — будет и в воскресенье, затем небольшое понижение — 21–22, это типичная температура для июля. Мы прогнозируем, что до конца рабочих дней следующей недели такой температурный фон продержится — от 19 до 24 градусов», — добавил директор Гидрометцентра.

Также он заявил, что колебания температуры будут зависеть от осадков. В ближайшие дни прогнозируются непродолжительные летние грозы с кратковременными, интенсивными осадками и усиление ветра до 12–17 м/с. Дожди, по словам Вильфанда, будут кратковременными и небольшими.

Глава Гидрометцентра также отметил плюсы неустойчивой погоды с дождями. По его словам, в таких условиях все выбросы и выхлопные газы быстро улетучиваются и воздух становится чистым.

14 июля на Москву вновь за последние три дня обрушился ливень. Пользователей соцсетей публикуют фотографии и видео затопленных дорог. Ранее МЧС предупредило о «желтом» уровне опасности из-за погодных условий.