Примкнувший к ополченцам ДНР британец получил тюремный срок

Пять лет и четыре месяца тюрьмы получил 41-летний британец Бенджамин Стимсон, отправившийся на Донбасс для участия в вооруженных боях на стороне ополченцев, сообщает «Би-би-си».

Отмечается, что он первый гражданин Великобритании, которому предъявили обвинения за участие в конфликте на востоке Украины.

Сам Стимсон признался, что намеревался совершить террористические акты и участвовал в их подготовке. При этом он сообщил, что не принимал участия в боевых действиях, но планировал оказывать гуманитарную помощь, работая водителем машины скорой помощи.

Британец попал на Донбасс, где присоединился к ополченцам, через Москву в августе 2015 года. В ноябре того же года он вернулся на родину, однако сразу после прилета в аэропорту Манчестера его арестовали. С сентября 2016 года Стимсон находился под стражей, тогда же ему и предъявили официальные обвинения.