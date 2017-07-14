Пентагон сообщил о ликвидации лидера ячейки ИГ в Афганистане

Военные США убили лидера признанной террористической и запрещенной в России организации «Исламское государство» в Афганистане. Абу Сайеда. Об этом сообщила пресс-секретаря Пентагона Дану Уайт, передает Reuters.

Спецоперация прошла 11 июля. В ходе рейда военные убили также еще несколько боевиков, тем самым значительно осложнив их планы по расширению присутствия в Афганистане, сообщает агентство.

Абу Сайед стал третьим лидером организации в Афганистане, которого ликвидировали американские военные. В июле 2016 года был убит Хафиз Сайед Хан, а в апреле 2017 года — Абдул Хасиб.