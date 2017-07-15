«Коммерсант» сообщил об аресте двух полковников ФСБ за миллионные взятки

Московский гарнизонный военный суд арестовал начальника одной из служб центрального аппарата ФСБ Андрея Кутернина и его заместителя Алексея Костенкова за вымогательство взяток. Об этом сообщает «Коммерсант».

По данным издания, полковники ФСБ брали взятку от руководителя частного охранного предприятия ООО «ЧОП «Отряд-1» Глеба Сницерова за заключение контракта на охрану главного управления по обслуживанию дипломатического корпуса (ГлавУпДК) при МИД России и его клиентов. За заключение контракта суммой 113 млн рублей офицеры около 1 млн рублей.

По словам Сницерова, первые 200 тысячи рублей он передал фигурантам дела в октябре 2016 года в одном из кафе в центре Москвы. Последний конверт Сницеров передал офицеру Костенкову под контролем сотрудников управления собственной безопасности ФСБ. Костенкова поместили под домашний арест. Он согласился участвовать в оперативном эксперименте УСБ ФСБ и способствовал задержанию своего начальника Кутернина. Он сам отнес в его кабинет 200 тысяч рублей. На следующий день на рабочее место Кутернина пришли сотрудники УСБ ФСБ, пишет «Коммерсант».

Затем, как отмечает газета, Костенкова тоже отправили в СИЗО — он нарушил условия домашнего ареста. Кроме того УСБ ФСБ зафиксировала попытку его супруги встретиться со свидетелем Сницеровым. Следствие расценило это попыткой оказать давление на руководителя ЧОПа.

Костенков объяснил нарушение условий домашнего ареста визитом к зубному врачу. По его словам, он предупредил об этом следователя по своему делу с помощью SMS.

Ранее, 1 июля, «Коммерсант» сообщил, что Московский окружной военный суд арестовал пятерых сотрудников управления ФСБ по Москве и области по делу о взятках.