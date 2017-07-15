Адвокат Весельницкая рассказала о целях своей встречи с сыном Дональда Трампа

Российский адвокат Наталья Весельницкая встретилась с Дональдом Трампом-младшим, чтобы рассказать ему о деятельности компании Ziff Brothers Investments Уильяма Браудера, которая, по ее словам, уклонялась от выплаты налогов в России и направляла средства демократической партии США во время предвыборной кампании кандидата в президенты страны Хиллари Клинтон в 2016 году. Об этом юрист рассказала The Wall Strеet Journal.

По словам Весельницкой, эта информация не заинтересовала сына американского президента.​ Она также отвергла участие российских властей в организации встречи с сыном президента США. Она пояснила, что встречу ей помогли организовать российские бизнесмены, владельцы Crocus Group Араса и Эмин Агаларовы. При этом она отрицает, что эта просьба была связана с намерением передать информацию о Хиллари Хлинтон. Весельницкая, и Агаларов также отрицают, что встреча была организована по просьбе Юрия Чайки.

В своем интервью американскому изданию юрист также сообщила, что вела в отношении Браудера собственное расследование, а собранную информацию лично предоставляла генеральному прокурору России Юрию Чайке. В Генпрокуратуре изданию не смогли подтвердить, получал ли Чайка такую информацию от Весельницкой.​

Сам Браудер в интервью Business Insider заявил, что Весельницкая инициировала против него «огромныц список обвинений, среди которых убийство, шпионаж, мошенничество, уклонение от уплаты налогов, банкротство и клевета». По его словам, все свои действия юрист координировала с генпрокурором Юрием Чайкой.

Ранее NBC сообщило, что на встрече сына Дональда Трампа с адвокатом Натальей Весельницкой присутствовал бывший советский контрразведчик.

Ранее газета New York Times сообщила, что в июне 2016 года «связанный с Кремлем» юрист из России Наталья Весельницкая предложила Трампу-младшему «компрометирующую информацию» о Хилари Клинтон. Она встретилась с сыном будущего президента, а также главой предвыборного штаба Трампа Полом Манафортом и зятем будущего президента Джаредом Кушнером.

Президент Дональд Трамп в своем твиттере назвал «величайшей охотой на ведьм» начатую в американских СМИ травлю его старшего сына, которого обвиняют чуть ли не в государственной измене за встречу с российским юристом Натальей Весельницкой летом прошлого года.